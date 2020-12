Ratinger Kultur : Musikschüler begeistern als Mutmacher

Musikschüler üben in Corona-Zeiten – getrennt, aber doch irgendwie vereint. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Ein tolle Initiative: Die Musikschule will Freude bereiten und beweisen, dass die Kultur ihren festen Platz hat, auch wenn es sehr schwierig ist, Projekte zu realisieren. Viele Bürger schauen sich das Video gerne an – mit einem Lächeln.

In Corona-Zeiten ist vieles anders. Man muss besonders kreativ sein und braucht einen langen Atem, um Projekte umzusetzen, vor allem im Bereich der Kultur. Die Teilnehmer am Jugendkulturjahr und die städtische Musikschule waren auch in der zurückliegenden Zeit der coronabedingten Einschränkungen musikalisch sehr aktiv.

Mit großem organisatorischen und technischen Aufwand wurde bereits über die Sommerferien eine Plattform erstellt, damit sich Jugendliche an der Produktion eines gemeinsamen Songs beteiligen können. Das Lied „Always Look On The Bright Side Of Life” aus dem Film „Das Leben des Brian” konnte eingesungen, gespielt und dann als selbstgedrehtes Video eingeschickt werden – ein visualisierter Hit.

Info CD des Kinder- und Jugendchores Verkauf: Die CD mit Werner Schürmann, Georg Thauern, Stefan Stara, Sarah Bouwers, Simon Herten und Tina Podstawa als Solisten sowie Chor und Orchester gibt es zum Preis von zehn Euro zu kaufen, und zwar an folgenden Stellen: Amt für Kultur und Tourismus (Minoritenstraße 2 bis 6), Reisebüro Tonnaer (Oberstraße 2), Buchhandlung Schlüter (Speestraße 35 in Lintorf und Heiligenhauser Straße 1 in Hösel) und im Buch-Café Peter und Paula (Grütstraße 3 bis 7).

53 Teilnehmer haben über 60 Videos an die Internet-Plattform des Jugendkulturjahres geschickt. Neben Schülern der Musikschule beteiligten sich auch Musikschullehrkräfte, die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule und mehrere Musiker aus Ratingens französischer Partnerstadt „Le Quesnoy“. Diese Vielzahl der Einsendungen wurde seitdem aufwendig zu einem gemeinsamen Video be- und verarbeitet.

Jetzt ist das fertige Ergebnis auf der Homepage des Jugendkulturjahres www.jkj2020.de im Bereich „News“ zu sehen. Ebenso findet man es bei YouTube unter dem Suchbegriff „Musikschule Ratingen“. Viele Bürger haben sich das Werk bereits angeschaut. Es gibt Strophen im Sinfonieorchester-Sound, Beiträge aus Le Quesnoy, Blasorchester-Strophen, die Mitglieder des Jugendchores singen zunächst zur Klavierbegleitung, und schließlich ertönt ein großes Ganzes mit allen Bläsern und Streichern.

Die positive Botschaft des Songs und der fröhlichen Bilder musizierender Menschen lautet: „Lass Dich auch in schweren Zeiten nicht unterkriegen und schau auf die schönen Dinge des Lebens!“ Damit lassen sich die Auswirkungen der Pandemie zwar nicht vertreiben, aber alle Mitwirkenden strahlen aus, dass sich diese zum Teil gravierenden Folgen mit Musik besser aushalten lassen.

Damit nicht genug: Traditionell findet am dritten Sonntag im Advent das Weihnachtskonzert des Ratinger Kinder- und Jugendchores statt. Doch in diesem Jahr ist eben alles anders. Zusammen mit seinen „Freunden und Förderern des Ratinger Kinder- und Jugendchores“ hat der Chor daher nach einer Alternative gesucht.

„Wir sitzen zusammen und feiern Advent…“ – so beginnt das Lied, mit dem die Chöre der städtischen Musikschule seit mehr als 20 Jahren ihr Weihnachtskonzert eröffnen. Chormusik aus vielen Jahrhunderten und verschiedensten musikalischen Stilrichtungen waren in diesen Konzerten zu hören. Auch Musiktheateraufführungen waren dabei. Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 25 Jahren haben zusammen mit vielen musikalischen Gästen ihr Publikum auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. In diesem Jahr ist das in dieser Form leider nicht möglich.

Die Probenarbeit der Chorgruppen ist seit dem Frühjahr nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Auch die bei den Chormitgliedern begehrte Probenfreizeit in den Herbstferien musste ausfallen. Das bedeutet aber nicht, dass nichts passiert ist, wie der Förderverein des Chores in seiner Jahreshauptversammlung feststellen durfte. So wurde mit finanziellen Mitteln des Fördervereins eine neue Digitalorgel angeschafft. Sie kann hoffentlich bald in einem Konzert präsentiert werden.

Bereits 2019 hat der Förderverein die CD-Produktion des weihnachtlichen Musicals „Ebenezer Scrooge“ finanziert. Dieses Musical des Chorleiters Edwin Pröm wurde im Weihnachtskonzert im Jahr 2016 in der Dumeklemmerhalle uraufgeführt und erzählt eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die Geister der Weihnacht verwandeln den geizigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge in einen Mann, der Weihnachten wie kein anderer zu feiern weiß.