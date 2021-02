Ratingen : Spiegel abgetreten: Polizei stoppt Jugendlichen

Ratingen Anwohner beobachteten an der Straße Im Weidengrund, wie drei Jugendliche den Außenspiegel eines Fahrzeugs abtraten. Einer ging den Beamten ins Netz – mit 1,6 Promille. Er verletzte einen Polizisten.

(RP) Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 16-jährigen Düsseldorfer nach einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug an der Straße „Im Weidengrund“ gestoppt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Gegen 20.10 Uhr hatte sich ein Anwohner bei der Polizei gemeldet. Drei Jugendliche hatten an einem roten VW Polo den Außenspiegel abgetreten und waren anschließend in Richtung Hans-Böckler-Straße geflüchtet. Dank einer guten Personenbeschreibung konnten zwei Jugendliche nur wenige Minuten später im Nahbereich durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angetroffen werden. Einer der Jugendlichen ging der Polizei ins Netz, der zweite flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Der 16-jährige Düsseldorfer verhielt sich verbal aggressiv und versuchte, sich durch körperliche Gewalt zur Wehr zu setzen. Hierbei verletzte er einen Polizisten leicht.