Betrunken am Steuer : Autofahrer mit 3,4 Promille unterwegs

Schon vor dem Eintreffen der Polizei hatten Zeugen einen 31-jährigen Autofahrer gestoppt, der in gefährlichen Schlangenlinien fuhr. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rhein-Berg Zwei betrunkene Autofahrer haben am Donnerstagabend die Polizei in Rhein-Berg auf den Plan gerufen. In Burscheid ging ein 34-Jähriger mit Fäusten auf die Beamten los, als sie ihn kontrollieren wollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie setzten daraufhin Pfefferspray ein. Eine Zeugin hatte ein Auto mit frischen Unfallspuren gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte der Burscheider zwar keine Unfallflucht begangen, sich aber alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein ans Steuer gesetzt.

In Bergisch Gladbach zog die Polizei einen 31-jährigen Ukrainer vorübergehend aus dem Verkehr. Zeugen hatten den Mann bereits gestoppt, weil er in Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten war. Ein Atemalkoholvortest ergab rund 3,4 Promille. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung von 900 Euro. Beide Fahrer erhielten eine Anzeige.

(sug)