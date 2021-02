Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und Inzidenz unter 90

Kreis Mettmann Für Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt 79 Neuinfektionen; 17 weniger als vor sieben Tagen. Die Zahl der Corona-Kranken ist zurückgegangen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 812 Infizierte, 23 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 67 (unverändert; 8 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Haan 39 (-1; 2 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Heiligenhaus 73 (-3; 1 Neuerkrankung, 4 genesen), in Hilden 70 (-1; 9 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Langenfeld 123 (+1; 14 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Mettmann 90 (unverändert; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Monheim 66 (-3; 5 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Ratingen 80 (-10; 7 Neuerkrankungen, 17 genesen), in Velbert 160 (unverändert; 18 Neuerkrankungen, 18 genesen)und in Wülfrath 44 (-6; 9 Neuerkrankungen, 15 genesen).