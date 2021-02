Lintorf : Grüne: Lintorfer Speestraße braucht frische Ideen

Lintorf Man wehrt sich gegen die Kritik von CDU, BU und FDP. Es gehe nicht darum, die Straße komplett umzugestalten.

(kle) Die Pläne der Grünen, die Speestraße in Lintorf zumindest teilweise umgestalten zu lassen, hat für viel Wirbel gesorgt. Die abwehrende Haltung vor allem von CDU, BU und FDP sei absolut unverständlich, hieß es. „Wir haben damit einen Aufschlag gemacht zu einer Verbesserung der Situation auf der Speestraße, die jetzt noch den Charme der 80er-Jahre hat und einfach unbefriedigend ist aus der Sicht von Fußgängern und Radfahren“, urteilt Edeltraud Bell. Die grüne Ratsfrau lebt seit 40 Jahren in Lintorf und ist zum Einkaufen mit dem Fahrrad dort regelmäßig unterwegs.

„Uns werden Forderungen unterstellt, von denen in unserem Antrag keine Rede ist“, meint Bell. „Es ist uns klar, dass weiterhin auch Durchgangsverkehr, Busse und die Feuerwehr die Speestraße nutzen müssen, wenn die Duisburger Straße nicht mehr belastet werden soll.“ Es gehe nicht um eine Sperrung, sondern um die Umgestaltung des Bereichs der Speestraße, der am meisten durch querenden Fußgängerverkehr geprägt ist. Das seien noch nicht einmal 100 Meter, auf denen es eben keine Querungshilfen gebe. „Die Detailplanung soll ja ein Planungsbüro machen, aber eine weitgehende Verkehrsberuhigung dieses zentralen Teils der Speestraße mit weitgehender Gleichberechtigung von Fuß- , Rad- und Autoverkehr scheint uns sinnvoll. Das ist bei Tempo 30 nicht der Fall“, so Isabella Kappner, grüne Ratsfrau und gebürtige Lintorferin. Derartige Konzepte gebe es zum Beispiel in Duisburg, und sie hätten den bislang vom Auto dominierten Raum lebenswerter und sicherer gemacht. „Hier im Herzen der Speestraße muss neu gedacht werden. Dafür braucht man nicht das Ergebnis des Verkehrsentwicklungsplans abzuwarten, da sich die Verkehrsströme dadurch nicht ändern. Und dass wir ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Einbeziehung von Einzelhandel und Bürgerschaft hingewiesen haben, haben CDU und BU wohl überlesen,“ so Bell. Frische Ideen und ein neutraler Blick von außen hätten noch nie geschadet, deshalb soll die Planung extern vergeben werden.