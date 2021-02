Ratinger Brauchtum : Anger Garde schickt Orden per Post

Ratingen Auch wenn die Anger Garde in dieser Session keinen Karneval feiert: Orden dürfen trotzdem nicht fehlen. Die werden auf Abstand verliehen und mit der Post geschickt.

Man war sich aber schnell einig, dass es einfach einen Orden geben musste – und der sollte nicht nur die Farben und den Stadtteil der Anger Garde widerspiegeln, sondern eben auch die Situation aufgreifen. Was lag da näher, als einen Orden in Form eines Mundschutzes zu kreieren? Und auch das Motto „Auch mit Abstand die Besten im Westen!“ fasste die Situation treffend zusammen. Mit Fabienne Schäfer von der Firma „MeinOrden“ in Sprockhövel haben die Vorstandsmitglieder schon in den letzten Jahren ihre Orden kreiert und auch in diesem Jahr stand sie mit Rat und Tat zur Seite. Herausgekommen ist dabei ein pfiffiger Orden, der auch bestimmt in den nächsten Jahren noch für Gesprächsstoff sorgen wird.