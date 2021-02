Stadt Wegberg kündigt an : Neue Feuerwache – Rodungsarbeiten an Maaseiker Straße

Hier an der Maaseiker Straße soll die neue Feuerwache Wegberg gebaut werden. Ein Teil der Hecke im Zufahrtsbereich der künftigen Baustelle muss dafür entfernt werden. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die Stadt Wegberg kündigt Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Feuerwache an der Maaseiker Straße an. Mitarbeiter des Baubetriebshofs werden vor den geplanten Erdarbeiten in den zukünftigen Zufahrten zum Gelände der Feuerwache einen Baum und ein kleines Teilstück der vorhandenen Hecke entfernen.

Der Baum wird nach Angaben der Stadtverwaltung im Kreuzungsbereich der Maaseiker Straße mit der Landstraße 400 (Grenzlandring) gefällt. Auf einem kleinen Abschnitt entlang der Maaseiker Straße müssen zwei kleinere Stücke der dort stehenden Hecke entnommen werden. Ansonsten wird die Hecke entlang der Maaseiker Straße nach Angaben der Wegberger Stadtverwaltung erhalten und in die Außenanlagen der Feuerwache integriert. Weitere Bäume müssen für die Feuerwache nicht gefällt werden.

Die Rodungsarbeiten sind mit den zuständigen Behörden abgestimmt, die Freigabe hierzu wurde erteilt, teilt die Stadt Wegberg mit. Die Arbeiten werden bewusst vor dem 28. Februar erledigt, um den Belangen des Brut- und Vogelschutzes im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes gerecht zu werden.