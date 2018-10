Heiligenhaus: Blues im Club mit Steve Baker

Heiligenhaus Zusammen mit seiner Band ist er am 24. Oktober im Club an der Hülsbecker Straße zu hören.

Auch als Studiomusiker hat Steve Baker bei hunderten von Aufnahmen für die verschiedensten Künstler mitgewirkt, darunter Achim Reichel, Hannes Wader, Stoppok, Klaus Doldinger, Marla Glenn, James Last, Rolf Zuckowski u.v.m. Mit dem Soloalbum „Perfect Getaway“ legt Steve Baker zum ersten Mal die Rolle des Begleitmusikers ab und erfindet sich als Sänger, Songschreiber und Bandleader neu. Seine spannenden Eigenkompositionen reflektieren die vielseitigen musikalischen Einflüsse, die er über die Jahre in sich aufgesogen und verarbeitet hat und zeigen eine stilistische Bandbreite, die sich vom Singer/Songwriter über Country, Gospel, Blues und Rock’n’Roll bis hin zum Rock erstreckt. „Perfect Getaway“ zeigt mit Nachdruck, dass es Steve Baker gelungen ist, sich nach einer langen Karriere als Sideman und hochangesehener Instrumentalist erfolgreich als rockender Singer/Songwriter neu zu positionieren. Nun bringt er sie live mit Band auf die Bühne. An seiner Seite hat Baker eine Reihe hochkarätiger Musiker gesammelt, die auch für sich keine Unbekannten sind. Tickets sind für 17 Euro an der Abendkasse, für 14 Euro im Vorverkauf erhältlich – online unter www.neanderticket.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen im Kultur- und Bürgerbüro, Kotthaus & Beer – Bücher und mehr.