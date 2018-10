Ratingen: Lea Lenhart stellt Unterwasserwelt aus

Ratingen Lea Lenhart hat eine Unterwasserwelt aus Glasperlen erschaffen. Schwarzlicht verleiht der Installation ihren eigenen Zauber.

Alle Objekte sind aus Glasperlen, Pailletten und zum Teil mit bemalten Plexiglasscheiben gefertigt. „Meine Schaffenskraft findet ihren Antrieb in meinen Visionen, die sich in einem ständigen Wandel befinden und in der Sehnsucht nach vollkommener Schönheit, die dem Betrachter Herz und Geist erfüllt, so dass er einen Moment in der absoluten Gegenwart erlebt“, erklärt die Künstlerin. Das besondere an der Unterwasserwelt: Wenn der Raum dunkel wird, erstrahlen die Objekte im Schwarzlicht Neongrün, Pink, Orange oder Blau. „Das wird vor allem in den Abendstunden sehr schön zur Geltung kommen“, ist sich die 45-Jährige sicher. Die Künstlerloge ist übrigens jederzeit von Außen einsehbar.