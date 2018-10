Stadt Ratingen hat über Kita-Gebühren entschieden

Der Rat hat entschieden : Kita-Besuch ist teilweise kostenfrei

Kindergartenplätze sind gefragt, vor allem, wenn die Gebühren sinken. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Rat der Stadt hat beschlossen, für weitere sieben Monate auf Gebühren zu verzichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marita Jüngst

Über einen Teilerfolg bei der Reduzierung der Kita-Gebühren kann sich die Bürger-Union freuen. In der Ratssitzung am Mittwoch wurde einstimmig beschlossen, dass der Besuch des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung – beginnend mit dem Kindergartenjahr 2018/19 – für die letzten sieben Monate beitragsfrei gestellt wird. Das heißt: erstmalig ab dem 1. Januar 2019. Das letzte Kindergartenjahr ist bereits beitragsfrei.

Die Fraktion der Bürger-Union hatte sich schon in der Vergangenheit für die Senkung der Kita-Beiträge eingesetzt. Bereits im Jahr 2008 hatte die Bürger-Union beantragt, die Kindergartenplätze – zumindest stufenweise – für alle Kinder kostenlos bereitzustellen, wie dies in Düsseldorf und Monheim praktiziert wird. Bei den Kindergartenbeiträgen handelt es sich um einen weichen Standortfaktor, der nach Meinung der Bürger-Union die Attraktivität der Stadt Ratingen für junge Familien erhöht. Die Bürger-Union sieht die Kindergartenbeitragsfreiheit deshalb als den richtigen Weg an, um junge Familien finanziell zu entlasten.

Info Verwaltung wollte Gebühren beibehalten Verwaltung Die Verwaltung hatte für eine Beibehaltung der geltenden Elternbeiträge plädiert. Grund Angesichts der sprunghaft steigenden Nachfrage nach Kita-Plätzen käme den Beiträgen eine bedeutsame Steuerungsfunktion zu.

In den vergangenen Jahren konnte sich die Fraktion mit ihrer Forderung nicht durchsetzen. Mehrere Anträge erhielten keine Zustimmung. Im Jahr 2016 wurde sogar gegen die Stimmen der Bürger-Union von der Mehrheit des Stadtrates die Erhöhung der Beiträge für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder in der Kindertagespflege im Stadtgebiet beschlossen.

Mit dem Antrag der Bürger-Union vom 21. Juni wurde ein weiterer Versuch gestartet, junge Familien zu entlasten. Der Antrag zielte auf eine Beitragsfreistellung des vorletzten Kindergartenjahres. Da das letzte Kindergartenjahr seit 2011 bereits beitragsfrei ist, hätte dies dazu geführt, dass für alle Eltern die Beitragspflicht für zwei volle Jahre entfällt. „Wir freuen uns sehr, dass die anderen Fraktionen auf den fahrenden Zug aufgesprungen und unserem Antrag, zumindest teilweise, gefolgt sind. Wir hätten uns gewünscht, dass sich eine Mehrheit für die Beitragsfreistellung eines Jahres gefunden hätte. Aber der heutige Beschluss stellt zumindest einen Teilerfolg unserer jahrelangen Bemühungen, eine finanzielle Entlastung junger Familien zu erreichen, dar “, so Fraktionsvorsitzender Rainer Vogt und seine Stellvertreterin Angela Diehl.

„Leider hat der Stadtrat – gegen die Stimmen der Fraktion der Bürger-Union – aber auch beschlossen, dass die städtische Beitragssatzung von der Verwaltung so zu überarbeiten ist, dass eine Bindung der Kita-Beitragssatzung an die im KiBiz vorgegebene Kostendynamik ab dem nächsten Kita-Jahr 2019/2020 erfolgen wird“, so Rainer Vogt weiter. „Dies hat wiederum eine Erhöhung der Beiträge zur Folge, so dass die angedachte Entlastung damit zum Teil wieder „aufgefressen“ wird“, beanstandet Vogt.