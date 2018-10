Ice Aliens brauchen viel mehr Konstanz

Ratingen Der Eishockey-Regionalligist ist noch auf der Suche nach einem roten Faden für diese Saison. Am Freitagabend geht es nach Limburg, am Sonntagabend nach Lauterbach. Trainer Krystian Sikorski warnt seine Mannschaft vor Leichtsinn.

Für die Ratinger Ice Aliens lief der Saisonstart wirklich in Wellen: Sieg und Niederlage wechselten sich bisher in der noch jungen Saison in der Eishockey-Regionalliga West beständig ab. Trainer Krystian Sikorski ist dies durchaus nicht verborgen geblieben: „Wir haben bisher keine konstante Leistung gezeigt“, stellt der Übungsleiter nach sechs Spielen fest.