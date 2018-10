Ratio Ratingen Planung für 20 Millionen Euro

Tiefenbroich Die Pläne sind fortgeschritten: Das Warenhaus in Tiefenbroich ist in die Jahre gekommen und soll abgerissen werden.

Tim H. Snoek, Geschäftsführender Gesellschafter der Ratio-Unternehmensgruppe mit Sitz in Münster, will seinen Unmut gar nicht verhehlen. Man plant Großes am Standort an der Daniel-Goldbach-Straße in Tiefenbroich. Dort ist das Warenhaus in die Jahre gekommen, also schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Und die Bedingungen auf dem Wirtschaftsmarkt ändern sich rasant, der Wettbewerb wird immer härter.