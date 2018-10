Campus Heiligenhaus, Riesenschub KI

Heiligenhaus Das Arbeitsfeld maschinelles Lernen gewinnt stark an Bedeutung. Es wird zügig ausgebaut – mit 500.000 Euro Fördergeld.

(RP) Erfolg für den Campus: Prof. Dr. Jörg Frochte konnte über einen Förderantrag der Bergischen Innovationsplattform für künstliche Intelligenz (BIT) rund eine halbe Million Euro für Forschungsprojekte zum Thema an den Campus holen. Ab 2019 sollen damit zwei neue wissenschaftliche Mitarbeiterstellen finanziert werden, die zum Thema „gestuftes Lernen“ zukunftsweisende Technologien entwickeln werden. Die BIT hatte in diesem Jahr beim Wettbewerb „Forschungsinfrastrukturen NRW“ des Landes NRW und der EU mitgemacht und erhält insgesamt rund 2,5 Millionen Euro für den Auf- und Ausbau von Forschung und Kompetenzzentren rund um das Thema „künstliche Intelligenz“.

„Künstliche Intelligenz (KI) steckt in immer mehr Software und ermöglicht dieser, flexibler auf ihre Umwelt, und damit auch den Menschen, zu reagieren. Es ist ein Oberbegriff unter den auch das maschinelle Lernen fällt. Anwendungen hiervon sind das Erkennen von Texten, Bildinhalten, die Spracherkennung, Kommunikation oder eben stetiges Dazulernen, um sich an neue Herausforderungen anzupassen.“, erklärt Dr. Jörg Frochte, Professor für Angewandte Informatik am Campus Velbert/Heiligenhaus, „Wir forschen hier schon lange daran, wie eine Maschine selbständig Wissen aus Erfahrungen generieren kann. Durch die Fördergelder können wir nun noch viel intensiver daran arbeiten und möchten insbesondere optimale Lösungen beim Thema Datenschutz und Datensicherheit im Kontext des maschinellen Lernens erarbeiten.“

So sieht die momentan angestrebte Lösung vieler Industrieunternehmen beim maschinellen Lernen vor, dass die einzelne Maschine selbst zwar Daten über ihre Umwelt sammelt, diese aber nicht selbst zu neuem Wissen verarbeitet. Stattdessen werden die Informationen an die Cloud des Unternehmens gesendet, dort findet dann das eigentliche „Lernen“ statt. Ist das neue Wissen generiert, erhält die Maschine anschließend ein „Wissens-Update“. „Damit muss ein Besitzer einer Maschine sein Einverständnis geben, dass alle Informationen die von ihr gesammelt wurden das Unternehmen oder den Privathaushalt verlassen und von einem Computer, auf welchen der private oder industrielle Anwender keinen Zugriff hat, ausgewertet und weiterverarbeitet werden. Daten können hier gestohlen oder auch missbräuchlich verwendet werden. Deshalb wollen wir am Campus Velbert/Heiligenhaus alternative Lösungen entwickeln, wie einzelne Maschinen nach einem Starttraining eigenständig „dazulernen“ können.“, so Prof. Frochte. Hierbei haben die Forscher mit einigen Hürden zu kämpfen: Die Computer in den einzelnen Maschinen dürfen nicht zu teuer werden oder zu viel Platz z.B. für die Kühlung brauchen. Das bedeutet, sie müssen in späteren Lernstadien mit weniger Rechenleistung dazulernen.