Schützenverein 1708 in Radevormwald : Bogenschießabteilung sorgt für Nachwuchs

Radevormwald Der Schützenverein erhält Zuwachs im Jugendbereich und im erweiterten Vorstand: Ralf Uhlemann ist neuer stellvertretender Platzmeister.

Altgeld und Fenske hatten die diesjährige Kirmes noch gemeinsam organisiert. Nun rückt für den scheidenden Schützenbruder Ralf Uhlemann nach, ein noch relativ neues Vereinsmitglied. „Er ist noch nicht so lange bei uns“, berichtete Weber. Gewonnen wurde Ralf Uhlemann über das Bogenschießen. „Er hat sich in kürzester Zeit so gut mit dem Verein identifiziert, dass er bereit ist, größere Verantwortung zu übernehmen“, freut sich der Vereinsvorsitzende. Mit Altgeld, der die ersten 20 Verträge an die Schausteller für das kommende Schützen- und Heimatfest rausgeschickt hat, wird Uhlemann die nächste Kirmes der Schützen vom 2. bis 5. Juni 2023 vorbereiten.