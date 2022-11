Umweltverschmutzung in Radevormwald : Illegaler Müll ist eine Gefahr fürs Wild

Info

Entsorgung Wer Sperrmüll loswerden will, kann das in Radevormwald ohne großen Aufwand erledigen. Wie der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) mitteilt, werden Sperrmüll, Elektrogroßgeräte und Metallschrott nach schriftliche Anmeldung gebührenfrei abgefahren. Dazu finden die Bürger in ihrem Abfallkalender Postkarten, aber auch per E-Mail kann dieser Service angemeldet werden. Die Abfuhr findet innerhalb von drei Wochen nach Eingang der Anmeldung statt und werden von dem Abfuhrunternehmen spätestens eine Woche vorher mitgeteilt.

Verschenken Wer Gegenstände loswerden möchte, die eigentlich „zu schade für den Müll“ sind, kann sie online unter bav.verschenkmarkt.info anbieten und damit möglicherweise einen Menschen glücklich machen.