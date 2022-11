Brauchtum in Radevormwald : Martinsmarkt war ein großer Erfolg

Radevormwald Am Sonntagabend zog „St. Martina“ mit Pferd Iven um die Rader Innenstadt. Zum Marktplatz ans Feuer kam das Pferd aber nicht. Tagsüber freuten sich viele Vereine, Gruppen und Verbände über zahlreiche Besucher an ihren Ständen.

Auch wenn der eigentliche Martinstag erst am kommenden Freitag begangen wird, lockte auch in Radevormwald am vergangenen Sonntag der traditionelle Martinsmarkt mit vielen Ständen und verkaufsoffenen Geschäften die Besucher in die Stadt. Viele Vereine, Schulen oder Kindergärten nutzten die Gelegenheit, um sich mit einem Stand zu präsentieren – und über den Verkauf von Speisen und Getränken Geld für unterschiedliche Zwecke zu sammeln. Weit voraus hatten etwa die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums gedacht: „Für unsere Abifeier 2024“ steht auf dem Schild an ihrem Stand, an dem es Hotdogs und Waffeln gibt. Waffeln und Hotdogs sind überhaupt sehr beliebt – auch beim Musikzug der Jugendfeuerwehr gibt es die leckeren Würstchen im Brötchen. Für den Stand des Evangelischen Kindergartens Himmelwiese ist im Vorfeld fleißig gebacken worden. „Wir sammeln Geld für unser Baumhaus“, sagt Leiterin Sylvia Köster. Sie sei auch sehr zufrieden mit der Zahl der Besucher. „Der Tag war ja auch ein wirklich schöner Herbsttag, kalt zwar, aber trocken und sonnig“, sagt sie. In der Tat, erst am frühen Abend beginnt es für eine knappe Stunde zu regnen. Was die großen und kleinen Rader aber nicht abschreckt. In großer Zahl zieht es sie zum Marktplatz. Dort ist ein großes Viereck abgezäunt, um das sich zahllose Kinder mit ihren Laternen – die meisten mit LED-Lämpchen statt Kerzen – sammeln. Im Inneren richten Feuerwehleute einige Euro-Paletten zu einem kleinen Haufen an, der mit einem Gasbrenner entzündet wird. Zumindest theoretisch, denn scheinbar ist das Holz gerade nassgeregnet worden, so lange wie es dauert, bis das Feuer in den nun wieder wolkenlosen Nachthimmel lodert.