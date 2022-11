Kirche in Radevormwald : Feierliche Hubertus-Andacht mit Jagdhörnern

Radevormwald Zum Fest des Heiligen Hubertus wurde in der Katholischen Pfarrkirche St. Marien eine Andacht mit anschließender Tiersegnung gefeiert.

Der Heilige Hubertus wird in der Katholischen Kirche als Schutzpatron der Jagd und der Jäger verehrt. Aus diesem Grund werden in Pfarrgemeinden immer am 3. November, dem Gedenktag des Heiligen, sogenannte Hubertus-Messen gefeiert. Auch in Radevormwald ist das eine schöne Tradition. die in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie allerdings unfreiwillig pausieren musste. Am Donnerstagabend war es dann aber doch wieder soweit.