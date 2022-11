Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Gira ehrt erfolgreiche Auszubildende

Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald

Radevormwald Doppelten Grund zur Freude hatte Industriekaufmann Aaron Kuhlmann: Der 25-Jährige zählt unter den mehr als 10.000 Prüflingen an der Industrie- und Handelskammer Köln zu den 522 Prüfungsbesten, die ihre Ausbildung mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen haben.

In einer Feierstunde haben die vier Geschäftsführer der Firma Gira den Auszubildenden Merle Gräfingholt, Tom Heynen, Aaron Kuhlmann und Nick vom Werth zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung gratuliert. „Für uns ist die qualifizierte Ausbildung ein ganz wichtiges Instrument, um der Herausforderung Fachkräftemangel aktiv zu begegnen“, sagte Produktionsgeschäftsführer Steffen Zimmermann. Besonders hob der Geschäftsführer die hohe Motivation hervor, mit der sich die erfolgreichen Azubis ihren Abschluss erarbeitet hätten. Als besondere Anerkennung erhielten sie einen Füller mit eingraviertem Namenszug. Zeugnis und Federhalter gingen auch an Industriekauffrau Larissa Braun, die sich im Anschluss an ihre Ausbildung für ein Studium entschieden hat.