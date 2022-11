Reaktionen auf den Neusser Test : Warum Weckmänner alle individuell aussehen

Neuss Nach dem NGZ-Weckmann-Test gab es einige Leserreaktionen, die sich an der Optik des Gebäcks störten. Warum die Weckmänner mittlerweile so aussehen, erklärt Rudolf Weißert von der Bäcker-Innung.

Unser Weckmann-Test in der vergangenen Woche hat viele Reaktionen hervorgerufen: Mehrere Leser kritisieren die gegenwärtige Optik des Hefeteiggebäcks in Neusser Bäckereien. Sowohl die Tonpfeife als auch das Gesicht fehlen zum Teil. Was verbirgt sich hinter dem veränderten Aussehen der Weckmänner?

Herkunft In prähistorischen Zeiten habe man gehofft, durch den Verzehr eines Gegners auch dessen Kräfte zu erlangen. Später habe man das Ebenbild gegessen, zum Beispiel den Weckmann, der Sankt Martin darstellt. „Man hat gehofft, dass die Kinder braver werden“, so der Bäcker Weißert.

Für Bäckereien sei die Weckmann-Saison eine stressige Zeit, findet Rudolf Weißert, Obermeister der Niederrheinischen Bäcker-Innung Krefeld-Viersen-Neuss. 18 Stunden am Tag arbeite man, einen Großteil der Zeit verbringe man mit Weckmännern. Hunderte oder Tausende Weckmänner stelle man derzeit jeden Tag für Martinszüge her. „Das artet in Akkorden aus“, so Weißert. Auf der Strecke bleibe dabei häufig die Optik: Nur andeutungsweise erhalte der Weckmann Kopf, Arme und Beine. Das veränderte Aussehen der Weckmänner sei also dem Produktionsdruck geschuldet.