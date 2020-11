Neues Format : Polizei im Rhein-Kreis Neuss macht eigenen Podcast

Autorin Petra Hammesfahr (l.) und Ira Klug (Polizei). Foto: Polizei

Neuss Wenn nicht live vor Ort, dann eben digital: Da wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Krimilesungen im Schießkeller an der Jülicher Landstraße in Neuss stattfinden können, begibt sich die Polizei im Rhein-Kreis Neuss nun auf ein für sie neues Terrain – und veröffentlicht am Donnerstag ihren ersten eigenen Podcast.

Die bekannte Krimiautorin Petra Hammesfahr („Der stille Herr Genardy“) und Kriminalhauptkommissarin Ira Klug von der Kriminalprävention der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterhalten sich darin über ein leider stets aktuelles Thema: sexueller Missbrauch von Kindern.

Es werden Fragen diskutiert, wie etwa: Was könnten Alarmzeichen sein, worauf sollte ich als Elternteil oder Angehöriger achten? Was kann ich tun, um mein Kind stark zu machen? Ira Klug gibt zudem Präventionstipps und nennt Handlungsmöglichkeiten, wenn der Verdacht des Missbrauchs im Raum steht. Der Podcast kann ab Donnerstag unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw kostenlos abgerufen werden.

(jasi)