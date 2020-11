Überraschung für Neusserin : Ein Autokorso zum 18. Geburtstag

Allerheiligen Weil die große Party wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ließen sich Familie und Freunde von Lea Zapp aus Neuss jetzt eine kreative Alternative einfallen.

Als Lea Zapp den Bus 841 am alten Bach in Allerheiligen verließ, wunderte sie sich schon, dass rote Ballons die Haltestelle der Stadtwerke Neuss zierten. Als sie wenige Meter weiter vor ihrem mit vielfältigen Zahlen „18“ opulent dekorierten Elternhaus stand, war sie sprachlos. In einer kleinen Gästeschar gratulierten zur Volljährigkeit zunächst die Eltern Yvonne (39) und Markus (44), dann etliche Freunde und schließlich auch die NGZ.

Die Hauptperson Lea war nach dieser Gratulationscour, die sich bis in die Abendstunden hineinzog, erschöpft. Das aber lag vornehmlich an einer Pädagogik-Klausur, die die Marienberg-Schülerin an ihrem Geburtstag schreiben musste. „Ich habe nach dieser Wahnsinns-Überraschung immer noch ein gutes Gefühl, was die Klausur betrifft“, verriet sie.