Internationale Automobil Ausstellung : Pierburg stellt Neuheiten auf der IAA vor

Neuss Die „Internationale Automobil Ausstellung“ (IAA) findet vom 12. bis 22. September in Frankfurt statt. Der Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive AG stellt in diesem Jahr auf mehr als 400 Quadratmeter mit seinen Marken Kolbenschmidt und Pierburg in Halle 8 auf Standplatz D 20 aus.

Das Motto „E3“ steht dabei für „Emissions, Efficiency und Electrification“. Der Zulieferer zeigt auf dem offen gehaltenen Messestand Lösungen für effiziente und emissionsarme Verbrennungsmotoren, Elektrofahrzeuge und Hybride. Zusätzlich werden laut Unternehmensmitteilung erstmals auch Komponenten aus dem Bereich „Beyond Powertrain“ präsentiert. Diese tragen der modernen Urban- und Lifestyle-Mobilität Rechnung und umfassen neue Antriebskonzepte für den First-/Last-Mile Verkehr sowie den Pedelec-Antrieb Amprio, einen 48-Volt-Fahrradantrieb mit Steuereinheit und Akkus.

Aus dem Bereich E-Mobilität werden Komponenten für das batterieelektrische Fahren sowie elektrische Hochvolt-Fahrantriebe präsentiert, sowie ein 48-Volt-Antrieb für kleine Nutzfahrzeuge und Kleinfahrzeuge. Systeme zum Thermomanagement in elektrischen Fahrzeugen und Systeme für moderne Brennstoffzellenantriebe sind ebenfalls dabei. Gerade in modernen Motorentypen mit elektrischen oder teilelektrischen Antrieben ist die Elektrifizierung von Nebenaggregaten unumgänglich. Die Division Mechatronics mit der Marke Pierburg zeigt Innovationen aus dem Bereich der elektrischen Kühlmittel-, Öl- und Vakuumpumpen. Letztere bieten ein breites Leistungsspektrum: Sie können sowohl zur Kühlung klassischer Verbrennungsmotoren als auch – in angepasster Version – bei „Fuel Cell Stacks“ von Fahrzeugen mit Brennstoffzelle eingesetzt werden.

(NGZ)