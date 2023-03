An der Straße Neusser Weyhe Zwei Altpapiercontainer in Neuss in Flammen

Das zuständige Kriminalkommissariat 21 sucht in diesem Zusammenhang nun weitere Zeugen. Wer Hinweise auf die möglichen Tatverdächtigen geben kann oder etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.