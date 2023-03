Veranstaltungsreihe des Neusser Bauvereins Gartenexpertin erklärt Kindern die Welt der Insekten

Was krabbelt da eigentlich im Kita-Garten? Und wo sind die Insekten im Winter? Fragen wie diese stellten die Kinder der Kita Am Baldhof jetzt Gundula Kerekes, der Garten- und Umweltpädagogin des Neusser Bauvereins. Die Naturgärtnerin möchte auch den Kleinsten die Welt der Insekten näherbringen und ein Bewusstsein für die Umwelt schaffen. Die Kita Am Baldhof war die erste, in der diese Veranstaltungsreihe des Bauvereins angeboten wird. Weitere folgen.