Opfer wurde in Gespräch verwickelt Duo bestiehlt Taxifahrer in Neuss

Neuss · Die Polizei ist auf der Suche nach einem Duo, das am Sonntag, 19. März einen Taxifahrer in Neuss bestohlen hat. So beschreibt das Opfer die Täter.

20.03.2023, 12:56 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Taxifahrer hatte am Kofferraum seines Taxis gestanden, als ihn ein Unbekannter gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz am Europadamm ansprach. Der Mann hatte nach dem Weg gefragt. Doch während der Taxifahrer sprach, bemerkte er, dass sich eine zweite Person bei der geöffneten Fahrertür des Taxis befand. Kurz darauf rannte diese Person schnell in Richtung eines Spielplatzes weg. Der Unbekannte, der nach dem Weg gefragt hatte, folgte ihm sofort. Der Taxifahrer musste feststellen, dass ihm die Geldbörse fehlte. Er informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Der Unbekannte, der ihn angesprochen und abgelenkt hatte, soll etwa 30 bis 32 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll einen Bart gehabt haben und trug eine braune Jacke, eine blaue Jogginghose und weiße Sneaker. Sein Begleiter soll ebenfalls etwa 30 bis 32 Jahre alt gewesen sein. Er war jedoch nur circa 160 bis 165 Zentimeter groß und soll eine schwarze Hose sowie einen weißen, um die Hüfte gebundenen Pulli getragen haben. Das Erscheinungsbild der beiden wirkte auf den Zeugen "arabisch".

(NGZ)