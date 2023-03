Quirinus-Gymnasium Neuss Älteste Neusser Schule ist jetzt „Schule mit Courage“

Die Schule mit humanistischem Profil hat ihre Wurzeln in der im Jahre 1302 erstmals erwähnten städtischen Neusser Lateinschule und dem 1616 gegründeten Gymnasium der Jesuiten. Damit gehört das Gymnasium zu den ältesten Schulen im deutschen Sprachraum. Von 1889 bis 1979 war das Gebäude an der Breite Straße Heimat des Gymnasiums, in dem heute das Amtsgericht untergebracht ist, bevor wegen eminent steigender Schülerzahlen der Neubau an der Sternstraße notwendig wurde.