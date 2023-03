Einkaufen in Neuss „Tee Gschwendner“ zieht an die Neustraße

An der Niederstraße ist „TeeGschwendner“ bereits seit rund 20 Jahren am Start – mit dem Umzug wird nun ein Schlussstrich gezogen. Während sich die ohnehin gut gefüllte und mit kleinen, inhabergeführten Geschäften ausgestattete Neustraße über einen prominenten Neuzugang freuen darf, tun sich am angehenden Ex-Standort Probleme auf. Eine Nachfolge-Lösung gibt es nämlich noch nicht, wie der Eigentümer des Gebäudes (eine Privatperson aus Neuss) auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Es sei nicht auszuschließen, dass das Ladenlokal erstmal leer stehen wird. Herausfordernd bei der Wiederbesetzung: Über dem Geschäft befindet sich theoretisch zwar eine Wohnung, die ist räumlich allerdings nicht vom Ladenlokal getrennt, sodass für eine separate Lösung Umbauarbeiten vorgenommen werden müssten. Auch das angekündigte Aus von Galeria – ebenfalls an der Niederstraße – erleichtere die Neubesetzung nicht. Hinzukämen weitere Leerstände in der Umgebung wie in der früheren Mayersche-Buchhandlung oder in kleinen Stores, in denen einst „Teewunder“ oder Vorwerk zu finden waren.