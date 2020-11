Eröffnung der Bezirkssportanlage Neuss-Reuschenberg : Breuers Angst vor dem Elfmeter

Neuss-Reuschenberg Die neue Bezirksportanlage in Neuss-Reuschenberg ist fertig. Bürgermeister Reiner Breuer eröffnete sie, indem er sich ins Tor stellte.

Sport nach Feierabend oder doch ein dienstlicher Termin? Die Grenzen waren für Bürgermeister Reiner Breuer fließend, als er sich am Mittwochabend im letzten Büchsenlicht auf der Bezirkssportanlage Reuschenberg einfand und sich dort ins Tor stellte, um ein paar „Elfer“ zu parieren. Das ging auch im „Busines Casual Look“ eines Schreibtischhockers, denn in Reuschenberg ist die Zeit der Aschenplatzhelden vorbei. Kunstrasen markiert den neuen Standard auf dem Allwettersportplatz. Und der macht nicht einmal beim „Hechten“ grüne Streifen auf blütenweiße Oberhemden.

Ende Juni ging’s an gleicher Stelle noch deutlich staubiger zu. Denn vor dem damals erfolgten ersten Spatenstich zur Modernisierung der Anlage musste dort tief gebuddelt werden. Zum einen, weil am Ort der Sportanlage in Weltkriegstagen eine Flak-Batterie stand. Deshalb musste der Kampfmittelräumdienst ran und nach möglichen Blindgängern suchen. Zum anderen, weil sechs Flutlichtmaste, die erneuert und auf LED-Technik umgerüstet wurden, dichter an den Spielfeldrand gerückt wurden und tiefere Fundamente benötigten.