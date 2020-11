Corona in Neuss : Gesamtschule Nordstadt bis Montag geschlossen

Die Gesamtschule Nordstadt in Neuss bleibt bis Montag geschlossen. Foto: Georg Salzburg (salz)/Georg Salzburg(salz)

Neuss Da sich an der Gesamtschule Nordstadt 20 Lehrer in Quarantäne befinden, weil sie Kontakt zu ihren beiden positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Kollegen hatten, kann der Schulbetrieb dort derzeit nicht in Präsenzform aufrechterhalten bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken