Literatur in Neuss : Neue Lesereihe mit Schauspieler Stefan Filipiak

Neuss Vom 11. April bis 9. Mai initiiert Stefan Filipiak mit Unterstützung der Corona-Künstlerförderung der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss die Lesereihe „NE gute Stunde“. Dabei kann man zum einen guter Literatur lauschen, aber auch gemeinsam mit ihm und anderen Hörern darüber ins Gespräch kommen.

„Ja, gute Literatur kann eine Kraftquelle sein in diesen fordernden Zeiten! Aber in den letzten Monaten wurden schon zu viele literarische Leckerbissen einsam verschlungen. Irgendwann hilft auch ein noch so gutes Buch nicht mehr gegen die Sehnsucht nach menschlichem Kontakt und Austausch. Das möchte ich gerne ändern“, sagt Regisseur und Schauspieler Stefan Filipiak. Er war von 1996 bis 2001 Schauspieler am Rheinischen Landestheater und ist der Stadt künstlerisch treu geblieben. Seit 20 Jahren unterrichtet er an der Alten Post und inszenierte dort und am Theater am Schlachthof viele Stücke.