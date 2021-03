Nachruf auf Pfarrer Jürgen Keuper aus Neuss : Evangelische Kirche trauert um Keuper

Im 50. Jahr seiner Ordination veröffentliche Pfarrer Jürgen Keuper 2017 ein Buch mit 24 Texten und Bildern von Gotteshäusern aus dem Kirchenkreis. Mit der Christuskirche beginnt und endet das Buch. „Mein Lebenskreis schließt sich an diese Ort“, sagte er bei der Präsentation. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der langjährige Seelsorger an der Christuskirche und ehemalige Superintendent starb jetzt im Alter von fast 83 Jahren. In Erinnerung bleibt er als prägende Gestalt in Zeiten des Aufbruchs und wortgewaltiger Prediger.

Von Christoph Kleinau

Ein Pfarrer ist kein Architekt, der durch seine Gebäude in Erinnerung bleibt, doch gelingt es mitunter auch Theologen, etwas von Dauer zu errichten. Ein solcher Seelsorger war Jürgen Keuper, der 35 Jahre lang als Pfarrer an der evangelischen Christuskirche wirkte und – als erster Pastor aus der Stadt Neuss – 20 Jahre lang als Superintendent den Kirchenkreis Gladbach-Neuss prägen konnte. Gesundheitlich schon länger geschwächt, starb Keuper jetzt im Alter von fast 83 Jahren.

Für seine Beisetzung, die auf dem Neusser Hauptfriedhof nur im engsten Kreis stattfinden kann, hatte er selbst Vorsorge getroffen. Der Feier sollte sein Konfirmationsspruch aus dem ersten Korintherbrief vorangestellt werden, hatte er bestimmt: „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.“ Dieses Zeile hatte Keuper durch sein ganzes seelsorgerisches Leben begleitet.

Info Ein Saarländer im Rheinland Herkunft Jürgen Keuper wurde 1938 im Saarland geboren. Laufbahn Nach dem Theologiestudium in Heidelberg, Bonn und Bethel wurde Keuper Vikar der deutsche Gemeinde in Paris, dann Hilfsprediger in Jüchen und Pfarrer in Neuss. Familie Keuper ist verheiratet. Interessen Keuper war ein Kenner der Musik und der Geschichte und Übersetzer von Bibeltexten.

Für Franz Dohmes, der von Keuper 1986 als Pfarrer der Christuskirchengemeinde ins Amt eingeführt worden war und der die Beisetzung seines Mitbruders übernimmt, drückt diese Zeile aber vor allem den überzeugenden Christusglauben Keupers aus. Dieser Glaube habe seine Predigten durchstrahlt – und zu einem Erlebnis gemacht. Mit seiner Haltung im Glauben sei Keuper für viele ein wichtiger Wegbegleiter, manchem eine zuverlässige Stütze und ihm persönlich ein väterlicher Freund geworden, sagt Dohmes. Und Superintendent Dietrich Denker ergänzt: „Jürgen Keuper war ein feinsinniger, sehr kluger Mensch, der es verstanden hat Menschen seelsorglich zu begleiten und ihnen dabei immer auch Perspektiven für die Zukunft mitzugeben.“ Keuper war nach seiner Verabschiedung im Jahr 2001 in der Gemeinde wohnhaft geblieben und hatte sich ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel im 2005 gegründeten Förderverein Christuskirche. „Uns Nachfolgende hat er warmherzig machen lassen“, sagt Pfarrer Sebstian Appelfeller, Vorsitzender des Verbandes evangelischer Gemeinden in Neuss. Für ihn steht die Person Keupers stellvertretend für die Generation prägender evangelischer Seelsorger in einer Zeit des Aufbruchs.

Als Keuper 1966 zwischen drei möglichen Verwendungen wählen konnte, entschied er sich für Neuss, weil, wie er später sagte, „ich dort am dringendsten gebraucht wurde“. Zwei Jahre zuvor war die Christuskirchengemeinde geteilt worden und an ihre Stelle vier Gemeinden getreten. Da war Aufbruch überall, auch in der verkleinerten Urpfarre, die in Keupers Ägide die heutige Bonhofferkirche errichtete oder das Gemeindezentrum Kurt-Bredo-Haus im Barbaraviertel.

Neben der Verkündigung hatte Keuper auch immer die Diakonie, die Sorge um den Nächsten, als Schwerpunkt seines Wirkens begriffen. Das führte ihn 1970 für zehn Jahre an die Spitze des Diakonischen Werkes, wo er zum Beispiel die Jugendberatungsstelle etablierte.