Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Todesopfer steigt kreisweit auf 280

Eine 76-jährige Frau aus Neuss ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 280. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 807 Personen (Vortag: 837) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 9 124 Testungen (Vorwoche: 941) durchgeführt. Hierbei waren 50 Ergebnisse (Vorwoche: 4) positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 2 162 PCR-Testungen (Vorwoche: 2 231) vorgenommen worden. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 59 167 Testungen durchgeführt, von denen bislang 7 214 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.