Neuss: Jugendstil-Sammlung ein Glück für Wiesbaden

Neuss/Wiesbaden Kustos im Museum Wiesbaden freut sich auf Arbeit mit der Jugendstil-Sammlung Neess.

Peter Forster ist im Museum Wiesbaden Kustos für die Alten Meister. Und zudem verantwortlich für ein Geschenk, das aus der Stadt dank des zu den Landesmuseen Hessens gehörendem Haus ein Zentrum für Jugendstilkunst in Deutschland macht. Neuss hätte es werden können – wenn der Rat der Stadt vor mehr als zwei Jahren das Geschenk und die damit verbundene Erweiterung des Clemens-Sels-Museum nicht abgelehnt hätte. So aber war nun Forster in der Lage, in einem Vortrag von der Arbeit mit der Sammlung zu erzählen und laut Wormser Zeitung von einer „Verquickung glücklicher Fügungen“ für Wiesbaden zu sprechen.