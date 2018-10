Haushaltsberatung in Neuss : Etatdebatte: Koalition fordert einen „Bürgerhaushalt“

Neuss Die Steigerung der Personalausgaben um zuletzt acht Prozent in nur einem Jahr muss ein Ende haben. Davon ist die kleine Fraktion der AfD überzeugt, die sich schon in einer ersten Klausurtagung mit dem Etatentwurf für 2019 beschäftigt hat, ihre endgültige Linie aber erst Anfang November festlegen will.

„Der Bürgermeister muss da mächtig etwas dran tun“, sagt der Fraktionsvorsitzende Dirk Kranefuß, der einen Personalabbau fordert — und das nicht verteufelt sehen will. Es gelte, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Mit der Beratung des Etatentwurfes, der bei einem Gesamtvolumen von 510 Millionen Euro ein Defizit in Höhe von 14 Millionen Euro ausweist, beginnt für die meisten Fraktionen der politische Schlussspurt in diesem Jahr. Die Linke und die Fraktion „UWG/Davarci“ nehmen sich das Zahlenwerk am kommenden Wochenende vor. Die Grünen nutzen dafür den Feiertag Allerheiligen, bevor sie am Wochenende darauf gemeinsam mit dem Koalitionspartner CDU, der schon separat getagt hat, in Klausur gehen.



Am selben Wochenende tagt dann auch die FDP. Auf eine andere Vorgehensweise hat sich die SPD verständigt, die in zwei Fraktionssitzungen eine erste Lesung gemacht hat, sich aber mit dem Etatentwurf in Summe erst am 1. Dezember beschäftigen wird, kurz bevor abschließend der Finanzausschuss in einer ganztägigen Sitzung den Etat berät. Am 14. Dezember soll dann der Rat das Gesamtpaket beschließen – und damit die wichtigste politische Weichenstellung für 2019.