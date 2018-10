Neuss: Prozess gegen mutmaßliche Feuerteufel beginnt in Düsseldorf

Neuss/Düsseldorf Drei ehemalige Neusser Feuerwehrmänner haben am Dienstag vor dem Düsseldorfer Landgericht zugegeben, in 13 Fällen Fahrzeuge angezündet zu haben. Sie müssen mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Der entstandene Sachschaden ist gigantisch.

Das Motiv des Trios: Sie wollten Löschen, den Helden spielen und die Aufregung der Einsätze erleben – so jedenfalls erklärten sie es am Dienstag vor Gericht. „Ich wollte kein Loser sein, war deshalb mit dabei“, meinte einer der Angeklagten, der erst später in die Brandserie „eingestiegen“ war. Zum Zeitpunkt der ersten Brandstiftungen war er gerade ein halbes Jahr im Löschzug Furth und hatte dort schnell Anschluss gefunden. Seine beiden Kameraden hatten ihm von ihren Taten berichtet. „Daraufhin hab’ ich mitgemacht. Ich habe aber nie selbst etwas angezündet“, erklärte er vor Gericht, „das waren die anderen beiden. Das Aufregende für mich waren die Einsätze danach.“ Man habe stets nur im Neusser Norden gezündelt, damit man auch sicher sein konnte, dass man zum Brandort gerufen wird. Nur einmal ging das Vorhaben schief – da nämlich waren die „Kollegen“ des Löschzugs Stadtmitte schneller. Daraufhin zündeten die drei Angeklagten in derselben Nacht an anderer Stelle weitere Autos an, um doch noch zum Zug zu kommen. Die Polizei war dem Trio erst auf die Schliche gekommen, nachdem sich eine Zeugin gemeldet hatte. „Die Frau hatte einen der drei von einem brennenden Auto weglaufen sehen. Mit ihrer Hilfe konnte ein hervorragendes Phantombild erstellt werden“, so Chefermittler Dirk Gütte, „das Phantombild sah einem der drei Angeklagten sehr ähnlich.“