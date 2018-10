Karim Peters ist neuer NGG-Chef im Rhein-Kreis Neuss

Gewerkschaft mit neuem Geschäftsführer in der Region Neuss-Krefeld : Karim Peters ist neuer NGG-Chef im Kreis

Rhein-Kreis Wechsel an der Gewerkschaftsspitze: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat im Rhein-Kreis Neuss einen neuen Chef: Karim Peters tritt die Nachfolge von Manja Wiesner an, die als NGG-Geschäftsführerin in die Region Köln wechselt.

Karim Peters vertritt als neuer Geschäftsführer der Region Krefeld-Neuss die Belange von insgesamt 24.000 Beschäftigten im Gastgewerbe sowie 19.000 Mitarbeiter in der Ernährungsindustrie. Darüber hinaus kümmert sich der 30-Jährige um das heimische Lebensmittelhandwerk. Das teilt die Gewerkschaft mit.

Der neue Geschäftsführer Karim Peters stammt vom Niederrhein. Foto: NGG

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit möchte Karim Peters auf die Ernährungs- und Getränkeindustrie legen. „Mit Marken wie Thomy, Maoam oder Diebels ist die Branche ein Schwergewicht in der Region“, betont der gelernte Industriekaufmann. Es gehe „auch um die Digitalisierung der Arbeitswelt, bei der die Belegschaften ein Wort mitreden müssen“. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten setze dabei „auf den Schulterschluss mit den Betriebsräten“. Schließlich spielten auch Haustarifverträge in der Region eine große Rolle.



Zur Gewerkschaft kam Karim Peters über die ehrenamtliche Jugendarbeit. Während seiner Ausbildung in der Milchindustrie half er bei der Gründung einer Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Später wurde Peters selbst Landesjugendsekretär der NGG NRW. Derzeit laufen – wie alle zwei Jahre – wieder die Wahlen zu den „Jung-Betriebsräten“. Karim Peters rechnet mit einer starken Beteiligung auch im Rhein-Kreis Neuss. „Gerade an Rhein und Ruhr gehört es seit Jahrzehnten zum Beruf dazu, dass man in die Gewerkschaft geht. Daran hat sich durch die Digitalisierung nichts geändert – im Gegenteil“, meint der neue NGG-Geschäftsführer. Nur wer sich als Beschäftigter einbringe, könne dabei mitreden, wie die Arbeitswelt von morgen aussehe. „So wie die JAV-Vertreter – die Betriebsräte von morgen.“ Die Region kennt Peters gut: Er ist gebürtiger Niederrheiner.

(NGZ)