Neuss: RLT zeigt eigene Fassung von Hauff-Märchen "Kalif Storch"

Neuss Im RLT hat am kommenden Sonntag das Märchen „Kalif Storch“ von Wilhelm Hauff Premiere. Nicole Erbe inszeniert.

Für Regisseurin Nicole Erbe erfüllt sich mit der Inszenierung des Märchens „Kalif Storch“ am RLT ein Traum. Denn sie spielt mit Puppen. Großpuppen, um genau zu sein, sie sind nicht nur Bestandteil, sondern Mitspieler in der Inszenierung des Märchens von Wilhelm Hauff, werden von den Schauspielern geführt. Maus, Frosch und Storch stehen für die Welt der Tiere, in der die Menschen landen, die sich vom Zauberer Kaschnur verwandeln lassen.

Kalif Chasid zum Beispiel hat irgendwie Langweile und freut sich über die Abwechslung, einmal als Storch neue Abenteuer zu erleben. Dumm nur, dass jeder als Tier für die Rückverwandlung das Zauberwort „Mutabor“ in dem Moment vergisst, in dem er (als Tier) lacht.

Auch in der Fassung von Nicole Erbe, die am Sonntag Premiere im RLT hat, bleibt es bei diesem Raster, allerdings legt sie den Fokus nicht auf den Orient, in dem die Geschichte spielt, sondern auf die zwei Welten – der Menschen und der Tiere. Schauspieler Christoph Bahn (Kalif Chasir), Juliane Pempelfort (Prinzessin Luisa) und Josia Krug (Kaschnur) spielen daher nicht nur ihre Rollen, sondern geben auch den Puppen Haltung und Stimme. Was gar nicht so einfach ist, doch mit Hilfe des belgischen und erfahrenen (Puppen-)Schauspielers Ilan Daneels (Wesir Mansor) haben sie es so gelernt, dass Erbe selbst ganz begeistert ist.