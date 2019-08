Spurensuche in der Stadt : So viel Frankreich steckt in Neuss

Klaus Karl Kaster ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des historischen Nordkanals. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Stadtgebiet lassen sich an vielen Orten Zeugnisse französischer Herrschaft entdecken. Eine Spurensuche mit Klaus Karl Kaster, stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des historischen Nordkanals.

Diese Zeit hat noch immer sichtbare Spuren in der Stadt Neuss hinterlassen: Am 5. Oktober 1794 besetzten französische Truppen Neuss und wurden erst durch die Befreiungskriege wieder vertrieben. Der Abzug erfolgte am 14. Januar 1814. Tief eingegraben in das städtische Gesicht hat sich im wahrsten Sinne des Wortes der Nordkanal, der „Grand Canal du Nord“. Klaus Karl Kaster, stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des historischen Nordkanals, erläutert mit spürbarem Enthusiasmus die Vision Kaiser Napoleons von einer Verbindung von Neuss bis Antwerpen: „Das sollte europäische Ausmaße haben“, sagt der Experte.

Die deutlichste Spur des Kanals befindet sich an der Kreuzung Nordkanalallee/Selikumer Straße. Dort trifft der am Rhein beginnende Kanal bei seinem westlich durch die Stadt verlaufenden Weg auf die Obererft am so genannten „Epanchoir“, welches den Wasserzufluss regelt. 1809 vom französischen Ingenieur Amaible Hageau konstruiert, umfasst es eine Schifffahrtsbreite bis zu 400 Tonnen: „So viel konnten hin und her bewegt werden“, weiß Kaster. Das Mauerwerk ist noch im Originalzustand zu bestaunen, während das große Staubecken und die gesamte Anlage 2017 für 1,3 Millionen Euro umfangreich restauriert wurden. Das kleine Funktionsmodell lädt zum Drehen an der Kurbel ein und lässt den Besucher die dahinter steckende Flutungstechnik besser verstehen. Ein Pavillon informiert ausführlich über die Wasserstraße, die nicht vollendet wurde. Aber zwischen Neuss und Neersen wurde sie noch lange für den Schiffsverkehr genutzt, worüber ein alter detaillierter Fahrplan samt Preisen Auskunft gibt. „Epainchor“ ist übrigens ein Kunstwort, welches sich vom Lateinischen „expandere“ für ausbreiten und erweitern ableiten lässt.

Die Staustufe Napoleonswehr wurde in Zeiten Napoleons angelegt. Foto: Andreas Woitschützke

Auf dem Weg durch die Innenstadt lassen sich noch mehr Zeugnisse französischer Herrschaft entdecken, an denen viele oft ahnungslos vorbeilaufen. Das Zeughaus, heute „gute Stube“ der Stadt, erlebte unter der Besatzung Napoleons eine wechselvolle Geschichte. 1639 nach zweijähriger Bauzeit als Franziskanerkirche fertiggestellt, durfte dort zunächst weiter gebetet werden. Am 2. Juli 1807 wurde dem Orden dies aber verweigert – aus dem Gottes- wurde das Zeughaus: Es diente als Magazin (militärisches Vorratslager) für Waffen und andere militärische Ausrüstungsgegenstände.