Am Zeughaus in Neuss : Stadt entfernt Hakenkreuz von Denkmal

Am Zeughaus in Neuss

Neuss Die Stadt hat am Freitag eine Hakenkreuz-Schmiererei vom Denkmal für die Kriegsgefallenen am Zeughaus entfernt. Wie Stadtsprecher Peter Fischer mitteilte, waren zum frühen Mittag mehrere, voneinander unabhängige Bürgermeldungen eingegangen, die von dem Vandalismus berichteten.

Wie sich herausstellte, war das Hakenkreuz mit einem weißen Filzstift oder ähnlichem auf das Denkmal geschmiert worden. Daraufhin habe man sofort reagiert und die Entfernung in die Wege geleitet. Am Nachmittag sei die Schmiererei bereits verschwunden gewesen, sagte Bert Römgens, Koordinator der Jüdischen Gemeinde in Neuss, der zum Denkmal gefahren war, um sich ein Bild zu machen. Auch er hatte den Vandalismus bei der Stadt gemeldet.