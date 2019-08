Weltreise auf dem Fahrrad : David Münch aus Neuss übernachtet am „Tor zur Hölle“

Foto: David Münch 8 Bilder David Münch aus Neuss reist auf dem Fahrrad durch Indien.

Neuss Seit dem 1. Januar ist David Münch aus Neuss auf Weltreise mit dem Fahrrad. NGZ-Leser lässt er seitdem regelmäßig an dem größten Abenteuer seines Lebens teilhaben. Mittlerweile ist er in Indien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Es könnte glatt als Titel für einen Horrorfilm durchgehen: „Das Tor zur Hölle“. Ein Ort, der nicht unbedingt so klingt, als würde man dort übernachten wollen. Bei David Münch aus Neuss ist das anders. Es sollte ein Erlebnis werden, in dem er in eine Art hypnotischen Zustand geriet. Doch dazu später mehr.

Seit dem 1. Januar ist David Münch aus Neuss auf Weltreise. NGZ-Leser lässt er seitdem regelmäßig an dem größten Abenteuer seines Lebens teilhaben. Als unsere Redaktion zuletzt über den 34-Jährigen berichtete, hat David – er besteht auf das Du – gerade den Iran hinter sich gelassen. Und genau da setzen wir wieder an.

Info Bei Instagram kann man Davids Reise verfolgen Wie lange David Münch hat insgesamt drei Jahre für seine Weltreise eingeplant. Dafür hat der 34-Jährige seine Wohnung aufgegeben und seinen Job gekündigt. Ziele Nach China soll es nach Südkorea, Japan, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Singapur, Bali, Australien Neuseeland und dann nach Südamerika gehen. Social Media Wer David Münch bei Instagram verfolgen möchte kann dies unter #wheel_world_wide tun. Dort werden regelmäßig Fotos und Videos veröffentlicht. Auch bei der Video-Plattform YouTube gibt es unter „Wheel World Wide“ kurze Filme von Davids Weltreise zu sehen.

Zunächst passiert David die Grenze zur Diktatur Turkmenistan. Dafür musste er ein Transit-Visum beantragen, mit dem man innerhalb von fünf Tagen das Land zu verlassen hat. Die Hauptstadt Asgabat wirkt auf ihn surreal. Alle Gebäude und fast alle Autos sind weiß. Nirgendwo gibt es Dreck, wunderschöne Blumen, Parks und Springbrunnen sind zu bestaunen. Fotos sind fast überall verboten, an jeder Ecke befinden sich Überwachungs-Kameras.

Foto: David Münch 9 Bilder Der Neusser David Münch reist mit seinem Fahrrad um die Welt.

Sein eigentliches Ziel in Turkmenistan ist das bereits erwähnte „Tor zur Hölle“. Ein großer Krater, in dem seit rund 40 Jahren Flammen lodern. Auf dem Weg dorthin bricht er seinen Strecken-Rekord: 167 Kilometer an einem Tag – und das an dem mit 42 Grad bislang heißesten Tag auf seiner Reise. „Schon zwei Kilometer vor meiner Ankunft sah ich den Himmel orange leuchten. Es war schon längst dunkel, somit konnte ich mir das Spektakel am besten anschauen“, sagt David, der von einem hypnoseähnlichen Zustand beim Anblick der Flammen berichtet. In dieser Nacht zeltet er nur wenige Meter vom „Tor zur Hölle“ entfernt.

In Usbekistan trifft David Irina und Erik wieder. Die beiden Reisenden, die ebenfalls mal im Rhein-Kreis Neuss gelebt haben, hatte er bereits zweimal im Iran zufällig getroffen. Das Trio entscheidet, seine Reise für ein paar Tage gemeinsam fortzusetzen. Beim Wildcampen auf dem Weg von Buxoro nach Samarland werden sie plötzlich von einer Kamelspinne überrascht. Diese werden bis zu 15 Zentimeter groß, haben zwei lange Beine und zwei große Kieferklauen – sind jedoch für Menschen ungefährlich.

Nach den Wüstenlandschaften im Iran, Turkmenistan und Usbekistan kann es David kaum erwarten, die Bergpässe von Kirgistan zu erobern. Doch dort wird es jedoch abenteuerlich: Wegen schwerer Gewitter muss er zeitweise Schutz an einer Felswand suchen. Erst am nächsten Tag erfährt er von zwei Fahrradfahrern, dass es ganz in der Nähe zwei große Erdrutsche gab. „Da hatte ich wohl großes Glück“, sagt David.

Der Tag, an dem er den großen Gebirgssee Yssykköl erreicht, ist ein ganz besonderer: Lautes Jubeln bricht aus dem Abenteurer heraus, als der die 10.000-Kilometer-Grenze erreicht, die er bislang auf seiner Reise zurückgelegt hat.

Nach atemberaubenden Wanderungen und Übernachtungen unter freiem Sternenhimmel in Karakol macht sich David mit dem Flugzeug auf nach Kaschmir. Als nächstes wartet das Himalaya-Gebirge! Bereits am zweiten Tag wird David von Felsbrocken aufgehalten, die die Straße versperren und weggesprengt werden müssen. Glück im Unglück: Beim Warten lernt er den jungen Marokkaner Yahya kennen, der sich als große Hilfe erweist, wenn es darum geht, Preise zu feilschen. „Das Geschehen habe ich immer mit einem Grinsen im Hintergrund beobachtet. Wir haben oft unsere Unterkunft zum halben Preis bekommen“, sagt David. In Leh geht es jedoch alleine weiter. Und wieder hat der Neusser Glück im Unglück. Auf dem Weg zu einem der höchsten Pässe der Welt erwischt ihn ein Transporter beim Rückwärtsfahren. Da David rechtzeitig reagiert, bekommt lediglich die linke Fahrrad-Tasche ein paar Kratzer ab. Der Schock hält David nicht davon ab, körperliche Höchstleistungen zu vollbringen. Unter anderem meistert er den 5340 Meter hohen Kardung-Pass. Auf den letzten 100 Höhenmetern wird es allerdings zur Tortur. „Ich bekam plötzlich starke Kopfschmerzen und habe mich schwach und unsicher gefühlt“, sagt er. Doch eine Tablette schaffte in kurzer Zeit Abhilfe. „Die Landschaft dort oben war der Wahnsinn. Es war genauso wie ich es mir vorgestellt hatte, spektakuläre Berge und Flüsse, durch die man fahren muss. Dort wo die Straßen von riesigen Schneemassen freigeräumt wurden, fährt man an meterhohen Schneewänden vorbei“, sagt er.