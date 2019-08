Freizeitangebote in Neuss : CDU fordert einen „Heimat-Spielplatz“

Freizeitangebote in Neuss

Die Auswahl an Spielplätzen in Neuss ist groß. Die CDU möchte sie nun noch einmal vergrößern. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Neuss Neuss soll sich beim Spiel-Angebot ein Beispiel an der Stadt Olpe nehmen. Das Ziel: ein Platz, an dem die Kinder spielen, aber gleichzeitig etwas über ihre Heimat lernen können.

„Auf einem Heimat-Spielplatz können Kinder spielen und gleichzeitig etwas über ihre Heimat lernen“, sagt Kaumanns. Auf diese Idee wurde er erstmals in Olpe (NRW) aufmerksam. Dort wird zurzeit ein Spielplatz zum Heimat-Spielplatz umgebaut, nachdem eine Elterninitiative sich dafür eingesetzt hatte. Kleine, bespielbare Nachbauten von Wahrzeichen oder blaue Fallschutzböden mit dem Umriss eines Sees vermitteln dort lokale Besonderheiten.

„Solch ein Heimat-Spielplatz wäre auch in Neuss eine tolle Spiel- und Bildungslandschaft. Kinder könnten spielerisch kennen- und schätzen lernen, was unsere Stadt und Region zu bieten haben. Eine Zusammenarbeit oder pädagogische Angebote mit dem Clemens-Sels-Museum wären darüber hinaus denkbar“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses, Martin Flecken (CDU).

Zwei Neusser Maler stellen in Nizza aus

Galerie der Dominikaner an der Côte d’Azur

Galerie der Dominikaner an der Côte d’Azur : Zwei Neusser Maler stellen in Nizza aus

Jörg Rütten soll zweiter Beigeordneter in Voerde werden

Politiker aus Neuss : Jörg Rütten soll zweiter Beigeordneter in Voerde werden

Er weist außerdem darauf hin, dass Neuss eine wachsende Stadt sei und dass viele Familien von außerhalb in die Quirinusstadt ziehen. „Wenn wir unsere Neusser Stadtgeschichte und unser Heimatgefühl weitergeben wollen, dann müssen wir uns etwas für die Kinder überlegen“, betont Flecken.

Einen Großteil der Kosten für den Spielplatz in Olpe, nämlich mehr als 200.000 Euro, übernimmt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Lediglich zehn Prozent müssen vor Ort aufgebracht werden. Das sei, so Kaumanns, ein überschaubarer Kostenrahmen und im Rahmen des jährlichen Kinderspielplatzprogramms realisierbar.

Aber wo könnte so ein Heimat-Spielplatz in Zukunft denn zu finden sein? Diese Frage muss laut Thomas Kaumanns erst noch geklärt werden. „Es wäre natürlich schön, wenn er zentral liegen würde“, so der Stadtverordnete. Zudem seien zwei Varianten möglich: Entweder es wird ein komplett neuer Spielplatz geschaffen oder ein bereits bestehender Platz wird mit den entsprechenden Elementen umgebaut.