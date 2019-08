Analyse Bürgermeister-Wahl 2020 : Breuer wartet auf seine Mitbewerber

Neuss Acht Kandidaten wollten 2009 Bürgermeister in Neuss werden. Wird die Bewerberliste 2020 noch länger? Wem nützt und wem schadet eine so große Personalauswahl?

Das alles ficht den Bürgermeister nicht an. Reiner Breuer nimmt bei der „Tour de Neuss“ ein Bad in der Menge; betreibt ab Sonntag Außenpolitik. Er führt die Delegation an, die in der Türkei Partnerstädte besucht. Seine Botschaft: Der Bürgermeister hat alles im Griff – in Neuss und in der Ferne und ist dort, wo die Menschen sind. Beim Radrennen am Mittwoch sollen 25.000 Zuschauer am Streckenrand gestanden haben.