In der Neusser Nordstadt : Unbekannte kokeln Bäume im Jostensbusch an

Unbekannte kokeln Bäume im Jostensbusch an

In der Neusser Nordstadt

An den Bäumen ist der Schaden deutlich zu sehen. Foto: NGZ

Neuss Über die Motivation dieser Tat können die Stadt und Polizei nur mutmaßen: Unbekannte Täter haben im gerade erst wieder eröffneten Jostensbusch in der Neusser Nordstadt versucht, fünf Bäume anzuzünden.

Die Polizei bestätigt den Vorfall. Nach Angaben von Polizeisprecherin Daniela Dässel hat sich ein Zeuge um 5 Uhr morgens gemeldet und von brennenden Bäumen an der Jostenallee/Ecke Plankstraße berichtet. Als die Beamten am Tatort ankamen, waren die Baum-Anzünder jedoch nicht mehr anzutreffen. Von den Beamten wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung verfasst. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02131 3000 zu melden.

Wie Stadtsprecher Peter Fischer betont, wurden nicht direkt die Bäume, sondern die dort angebrachten Sonnenschutz-Vorrichtungen angezündet. Dennoch haben auch die Bäume bei der Aktion Schäden erlitten. Die Schäden sollen nun so schnell wie möglich behoben werden.

Erst Anfang Juli dieses Jahres war der Abschluss der Umgestaltung im Jostensbusch groß gefeiert worden. In rund vier Monaten wurde die Anlage revitalisiert und in einen Bürgerpark mit Spiel- und Freizeiteinrichtungen verwandelt. Insgesamt hat die Stadt dort 380.000 Euro investiert.

Die Maßnahmen waren nötig, weil das Orkantief „Ela“ am Pfingstmontag 2014 in Neuss erheblichen Schaden verursacht hatte. Großflächig war auch der Jostensbusch betroffen. Der Rat hatte deshalb Ende 2017 beschlossen, diese öffentliche Grünfläche unter Berücksichtigung der Bürgerwünsche zu revitalisieren. Dass es jetzt, nicht mal einen Monat nach der Eröffnungsfeier, zum ersten Vandalismus-Fall kommt, sorgt bei der Stadtverwaltung für Kopfschütteln. Hinweisgeber können sich nach Angaben von Peter Fischer auch an das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima unter der Rufnummer 02131 908501 wenden.