Bezirksausschuss in Neuss : Das Damwild-Gehege soll erhalten bleiben

Bezirksausschuss in Neuss

Neuss Derzeit leben zu viele Tiere in dem Gehege in Selikum. Darüber klärte auch eine Mitarbeiterin des Kreisveterinäramts auf. Wie es jetzt mit den Tieren weitergehn soll.

(jasi) Die Diskussion rund um den Erhalt des Damwild-Geheges in Selikum wird die Neusser Politik noch weiter beschäftigen. Auch im Bezirksausschuss für Selikum, Reuschenberg, Weckhoven und Hoisten kam das Thema jetzt aufs Tableau. Dabei wurde deutlich, wie die Vorsitzende des Gremiums, Nadine Baude, auf Nachfrage mitteilt: Die Mitglieder haben den Wunsch geäußert, dass das Gehege erhalten bleibt.“ Möglicherweise werde in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses eine Entscheidung gefällt – doch auch das sei nicht sicher.

An den zeitintensiven Abwägungen, die derzeit stattfinden, ist zu merken: Es handelt sich um ein hochsensibles Thema. Zwei Vorschläge hat die Stadtverwaltung der Politik zur Diskussion gestellt: Entweder, der Bestand im Gatter des Selikumer Parks wird abhängig von der Fläche zukünftig auf maximal 20 Tiere begrenzt und über den regelmäßigen, saisonal begrenzten Abschuss überzähliger Tiere geregelt – oder der komplette Bestand wird per Abschuss komplett entnommen und das Damwildgehege aufgelöst. „Es ist keine leichte Entscheidung, am wichtigsten ist, dass es den Tieren gut geht“, sagt Nadine Haude.