Konzerte in Neuss : Kammerakademie blickt auf neue Saison

Neuss Vorsichtig optimistisch sieht Orchestermanager Martin Jakubeit der neuen Spielzeit entgegen. Sechs Abonnementkonzerte stehen auf dem Plan, die eine Mischung aus Klassik und zeitgenössischen Werken bieten.

Die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) ist wieder unterwegs: Vor einem Tag gab sie in der Philharmonie Ljubljana ein Festkonzert für die Deutsche Botschaft in Slowenien. Eigentlich war das Konzert anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft schon für einen früheren Zeitpunkt geplant. Doch coronabedingt musste das Gastspiel verschoben werden.

Doch nun blickt er „vorsichtig optimistisch“ der neuen Saison entgegen, die am Sonntag, 24. Oktober, mit dem ersten Abonnementkonzert beginnt. Chefdirigent Christoph Koncz hat dafür die ausgezeichnete Pianistin Nathalie Milstein zur Aufführung des zweiten Klavierkonzertes von Ludwig van Beethoven eingeladen. „Wir haben so geplant, dass wir auf jeden Fall spielen können“, erzählt Jakubeit. So werden die Konzerte mit Abstand und 3G-Regel in der Stadthalle stattfinden, zusätzlich werden für jede Aufführung wieder zwei Termine angeboten, so dass die Abo-Gruppe geteilt wird. „Aktuell müssten wir das nicht mehr“, sagt der Manager, doch aus Sicherheitsgründen und für ein „gutes Gefühl bei den Besuchern“ wurde sich dafür entschieden. Jakubeit schließt jedoch nicht aus, dass sich je nach Lage Anpassungen und damit auch Lockerungen ergeben können. So groß die Freude auch ist, endlich wieder Live-Musik hören zu können – „Was die Leute vermissen sind die Pausen, die Getränke und der Austausch miteinander, das Gesellschaftliche ist das, was ihnen momentan fehlt“, sagt er.