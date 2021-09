Als „Bufti“ auf dem Kinderbauernhof Neuss : Berufsorientierung zwischen Schaf und Esel

Selikum Bundesfreiwilligendienst: Das Wort klingt spröder als die Möglichkeiten, die dieser Dienst für junge Menschen eröffnet. Louisa Purcell und Jana Rektor haben sich darauf eingelassen – und sind begeistert. Warum, das erzählen sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

Am „schönsten Arbeitsplatz der Welt“ haben Louisa Purcell und Jana Rektor in diesem Sommer ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) aufgenommen. Die beiden Abiturientinnen aus Rosellerheide und Norf unterstützen für zwölf Monate das Team des Kinderbauernhofs der Stadt Neuss in Selikum.

Jana Rektor (l.) und Louisa Purcell haben sich für ein Jahr als „Bufti“ verpflichtet. Sie sind auf dem Kinderbauernhof eingesetzt und genießen es, nach dem Schulstress Zeit zur Orientierung zu haben. Foto: Andreas Woitschützke

„Wir füttern die Tiere und sorgen dafür, dass es ihnen gut geht,“ beschreibt Louisa eine ihrer Aufgaben. Aber auch die Instandhaltung, Pflege und Reinigung der Anlagen, Grünflächen und Wege, das Ausmisten der Ställe oder „abäppeln“ der Weiden gehört dazu.

Beide wussten schon während der Schulzeit, dass sie „etwas mit Tieren und der Natur“ machen wollen und so hatte Louisa bereits ein dreiwöchiges Schulpraktikum im Kinderbauernhof absolviert. In dieser Zeit gewann sie erste Einblicke, und ihr Wunsch nach einem Biologie-Studium verfestigte sich. Die umfangreiche Praktikumsmappe, die sie im Anschluss anfertigte, hat ihren Chef begeistert. „Das war eine tolle Ausarbeitung mit allem rund um unseren Betrieb: Wie kommt man her? Welche Tiere gibt es bei uns? Was kann man hier erleben – und wie sind die Organisationsstrukturen?,“ so Frank Lammerz, der von Seiten der Stadt für die Einrichtung im Neusser Süden zuständig ist.

Das hauptamtliche Team wird, neben den beiden Bufdi-Stellen, auch von vielen Ehrenamtlichen unterstützt, und so ergibt sich eine echte Gemeinschaft, zu der die ehemaligen Bundesfreiwilligen bei Bedarf immer noch gerne dazu kommen. „Unsere Ehrenamtlichen stehen oft schon am Ende ihres aktiven Berufslebens, die Bufdis in der Regel ganz am Anfang – so kann jeder vom anderen lernen und es ergänzt sich gut,“ erklärt Frank Lammerz. Die gute, fast familiäre Stimmung zeigt sich auch an den gemeinsamen Mittagessen und der selbstverständlichen Integration von Menschen mit Einschränkungen. Auch das Hofcafé mit einer Terrasse und Innenplätzen wird von Mitarbeitern der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) geführt.

Der Tag der Mädels beginnt in der Regel in der Futterkammer, wo sie sich Eimer und Schubkarre schnappen und einmal die Runde zu den Tieren machen: Von den Edelziegen zu den Moorschnucken, über die Enten und Hühner auf die andere Seite des Geländes zu den Toggenburgern, Pferden und Eseln. Sind die lieben Zwei- und Vierbeiner versorgt, geht es entweder an die „Gartenarbeit“ oder auf den Hof, um für weitere Aufgaben eingeteilt zu werden.

Als „schönen Kommunikationspunkt“ bezeichnet Lammerz die Anlage, denn es kommen nicht nur viele junge Familien, sondern auch ältere Bürger, die sich an dem Trubel erfreuen und gerne daran teilhaben. „Als kostenlose Einrichtung zur Naherholung haben wir einen hohen Stellenwert in Neuss. Die Menschen sind mit den ganz einfachen Dingen zufrieden und genießen diesen Schatz vor der eigenen Haustür.“ An den Kennzeichen auf den Parkplätzen kann man erkennen, dass auch Besucher aus anderen Städten ihren Weg nach Neuss finden.

Jana ist froh, dass sie nach dem Schulstress einen „kompletten Kontrast hat und endlich mal durchatmen kann“. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Mitarbeiter verbringen den Großteil des Arbeitstages an der frischen Luft. „Ich liebe vor allem die Tiere und die Esel sind besonders super,“ erzählt Louisa. Frank Lammerz ist froh, dass die Beiden im Team sind, das „alles dafür tut, dass sich die Besucher wohl fühlen.“