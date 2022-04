Maßnahme in Neuss : Brücke an Nordkanalallee soll neu gebaut werden

Neuss An der Kreuzung zur Selikumer Straße wird es einen neuen Übergang geben. Welche Baumaßnahmen nun anstehen und wie der Ablauf genau geplant ist.

(jasi) Noch wird sie von Fußgängern und auch Radfahrern rege genutzt, doch damit soll künftig Schluss sein: Das Tiefbaumanagement hat jetzt nämlich mitgeteilt, dass wegen „des mangelnden baulichen Zustands“ ein Neubau der Bogenbrücke über den Nordkanal in der Nähe des Kreuzungsbereiches Nordkanalallee/Selikumer Straße unumgänglich ist. Auch eine Sanierung beziehungsweise Instandsetzung des heutigen Bauwerks scheide aus. Aus diesem Grund plant das Tiefbaumanagement ein Ersatzbauwerk, das nur wenige Schritte entfernt liegt. Die Brücke stellt eine wichtige Verbindung im Radverkehrsnetz dar und wird gegenläufig befahren. Unter anderem verläuft hierüber die „Fietsallee“ am Nordkanal als etwa 100 Kilometer langer Radweg zwischen Rhein und Maas. Die Verkehrsplanung bewertet die Situation sowohl hinsichtlich der Breite des Brückenbauwerks und der anschließenden Nebenanlage an der Nordkanalallee als auch aufgrund der Linienführung mit zwei aufeinander folgenden 90-Grad-Kurven als „problematisch“. Vor diesem Hintergrund ist seitens des Amtes für Stadtplanung bereits 2015 eine veränderte, geradlinigere Lage der Brücke im Gewässerbogen vorgeschlagen und in der Entwurfsplanung zur Straße „An der Obererft“ nachrichtlich eingetragen worden. Als verbleibendes Planungshindernis stellt sich ein Straßenbaum dar, der in unmittelbarer Verlängerung des geplanten Brückenbauwerks liegt. Hinter dem Baum verbleibt ein schmaler Verkehrsraum, um die neue Brücke an den dortigen Kreuzungspunkt anzuschließen. Wenn der Baum im Zuge des Neubaus gefällt wird, werden in unmittelbarer Nähe vier Ersatzpflanzungen vorgenommen.