Baumaßnahmen in Neukirchen-Vluyn : Stadt gestaltet die Mozartstraße neu

Baumaßnahmen in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Enni erneuert im Vorfeld alle Versorgungsleitungen. Am Montag geht‘s los.

Die Mozartstraße in Neukirchen-Vluyn soll als eine der Maßnahmen des sogenannten Integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das Dorf Neukirchen bis Frühjahr 2023 eine grundlegend neue, attraktive Gestaltung erhalten. Bevor die Stadt Neukirchen-Vluyn die Straße dabei umfassend saniert, wird die Enni Energie & Umwelt Niederrhein als eine vorgezogene Maßnahme die unter der Straße liegenden Versorgungsleitungen austauschen. Auch am Grafschafter Platz wird das Unternehmen die Leitungen austauschen, den die Stadt ebenfalls zukünftig neugestaltet. Die ersten Arbeiten starten am Montag, 25. April, bei denen Enni auch Ersatzparkplätze auf dem Grafschafter Platz einrichtet.