Vereins- und Gesellschaftsleben in Rheurdt : Alles im grünen Bereich für das Schaephyhusener Bergfest

Das Foto vom Juni 2020 zeigt eine Projektgruppe des Vereins beim Säubern des Grillplatzes am Michaelsturm. Auch im Vorfeld des Bergfests im Mai ist dort Großreinemachen angesagt. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege lässt eine alte Institution wieder aufleben. Das Fest wurde in den 1990er Jahren zuletzt gefeiert. Außerdem im veranstaltungsklaender des Vereins: Eine Fahrt in die Blumenstadt Straelen.

Der Terminkalender des Schaephuysener Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege ist bereits mit Veranstaltungen gut gefüllt. Ausflüge wie auch gemeinsame Feierlichkeiten stehen auf dem Plan. Los geht es mit einer Busfahrt in die Blumenstadt Straelen am Samstag, 7. Mai, für Vereinsmitglieder und Freunde. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Heimatmuseum, Hauptstraße 39. Die Abfahrt ist für 10.30 Uhr geplant.

„Wir haben ein richtig tolles Programm. Direkt zu Anfang machen wir einen Stopp an der ‚Grünen Couch‘ von Straelen“, erzählt Vereinsvorsitzende Claudia Koschare. Es folgt die Besichtigung eines Gartenbaubetriebes. Der Ausflug am Samstag, einen Tag vor Muttertag, ist perfekt getaktet. Am Samstag lädt die Stadt Straelen wieder zum Frühlingsblumenmarkt ein. Die traditionelle Veranstaltung musste pandemiebedingt zweimal in Folge ausfallen. Ein Meer aus Blumen, Beet- und Balkonpflanzen aus heimischem Anbau werden die Aussteller im Herzen der Stadt, auf dem Markt, aufbauen. Zum Highlight des Tages gehört unter anderem die Amtseinführung des zehnten Blumenmädchens. „Wir fahren um 18.30 Uhr zurück nach Schaephuysen“, so Claudia Koschare.

Im Mai steht ein weiterer Termin an. Dafür ist nach dem Frühlingsputz der Grillplatz der Ort der Begegnung. „Uns haben ältere Mitglieder immer wieder von dem Bergfest vorgeschwärmt und es uns als ein besonderes Erlebnis geschildert. Bis Mitte der 1990er Jahre wurde es auf dem Grillplatz unterhalb des St. Michaelturms gefeiert. Wir wagen jetzt gemeinsam eine Neuauflage“, so Claudia Koschare.

Gefeiert wird das Bergfest am Samstag, 21. Mai, 11 bis 20 Uhr. Wie bei den vorherigen Festen auch beginnt das Fest mit einer Art Prozession zum Grillplatz in musikalischer Begleitung. Auch ein Programm steht schon für das beliebte Familienfest. Neben Kinderschminkstation und Hüpfburg wird unter anderem Andreas Schwarz die jüngsten Gäste zum Comanchi-Animationsprogramm in den Wilden Westen einladen.

Auf die Erwachsenen wartet mit Hubschrauberrundflügen eines Krefelder Unternehmens ein außergewöhnliches Erlebnis. Drei Flüge werden sogar über die Tombola verlost. Andere können vor Ort gebucht werden. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffeetafel, Grill und Eis von San Marco aus Traar gesorgt. Musik liefert das Duo Two for You.

„Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Nun wollen wir unser Vereinsleben wieder aufnehmen und uns als gelebte Gemeinschaft nach außen zeigen. Wir sind mit unseren verschiedenen Terminen und Aktivitäten interessant für Familien, die zur Verjüngung unseres Vereins beitragen“, so Claudia Koschare. Unter anderem ist der Verein mit 220 Mitgliedern engagiert beim Projekt Guckloch Heimat, Dorf als Museum sowie dem Weg der Artenvielfalt am Ortseingang.