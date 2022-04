Autobahn-Brücke in Wermelskirchen : Gefahren einer Baustelle direkt vor der Haustür

Die aktuelle Verkehrsführung an der Gewölbebrücke über die Autobahn 1 in Hünger: Mit nur knapp 80 Zentimetern Abstand zur Haustür schlängeln sich Autos und Lastwagen durch die Baustelle. Wenn sich Lkw-Fahrer verschätzen, müssen sie genau hier stark abbremsen. Foto: Guido Radtke

Wermelskirchen Die seit einer Woche geltende Verkehrsführung an der Gewölbebrücke über die A 1 sorgt für Ärger bei Anwohnern in Hünger. Die Autobahn GmbH prüft nach einem Vor-Ort-Termin eine Anpassung.

Die Baustelle direkt vor der Haustür hat sich seit vielen Jahren angekündigt. Ralf Irlenbusch und seine Mutter Christel sowie Nachbarin Anna Blumberg wohnen in Hünger in direkter Nachbarschaft zur Autobahnbrücke – zwischen den beiden Anschlussstellen der A1 und damit im aktuell eingerichteten Einbahnstraßen-Bereich. „Es ist Schicksal, ausgerechnet hier zu wohnen.“ Ralf Irlenbusch weiß, dass die Sanierung des in die Jahre gekommenen Bauwerks zwingend notwendig ist. Er geht daher relativ gelassen mit der Tatsache um, dass es in den kommenden Wochen und Monaten tagsüber ziemlich laut werden kann.

Seit Anfang März gilt die Teilsperrung der Landesstraße 157 für den motorisierten Verkehr von Schloss Burg und Hünger sowie der A1-Abfahrt in Fahrtrichtung Köln nach Wermelskirchen. Seitdem hat die Autobahn GmbH als zuständiger Bauträger Vorarbeiten durchgeführt und Versorgungsleitungen unter anderem für Strom, Wasser und Glasfaser verlegt. Mehrmals wurde dafür in den vergangenen Wochen die Fahrspur auf der Brücke verlegt – zuletzt am vorigen Mittwoch.

„Wir wollten unseren Augen kaum trauen, als wir gesehen haben, wie die Verkehrsführung angelegt wurde“, sagt Ralf Irlenbusch. „Es ist oftmals lebensgefährlich“ – was daran liegt, dass die Fahrspur nur knapp 80 Zentimeter vor der Haustür mit einem leichten Schwenk verläuft. Was der Partyservice-Betreiber meint, wird nur wenige Augenblicke später deutlich, als ein schwerer Lastwagen mit deutlich mehr als dem erlaubten Tempo 30 von Ostringhausen kommend in den Baustellenbereich einfährt. Viele Lkw-Fahrer verschätzen sich und müssen genau vor der Haustür der Irlenbuschs stark abbremsen. Hinzugesellt sich der Krach, wenn Fahrzeuge über die Bodenschwelle brettern.

Anna Blumberg (M.) sowie Ralf und Christel Irlenbusch wohnen direkt an der Baustelle in Hünger. Foto: Guido Radtke

„Die Geräusche nimmt man im gesamten Haus wahr – auch im Schlafzimmer“, sagt Christel Irlenbusch, die seit 1957 an der Straße Hünger wohnt. Für ihren inzwischen verstorbenen Gatten war eine Rampe angelegt worden, damit dieser mit seinem Rollstuhl das Haus barrierefrei erreichen konnte. Diese Rampe endet jetzt genau am Absperrgitter. „Da hätte man doch als Arbeiter bei der Einrichtung der Baustelle stutzig werden müssen“, wundert sich die Anwohnerin. Eine Nachfrage sei jedoch ausgeblieben – genau wie eine Vorabinformation vonseiten der Autobahn GmbH über die geplante Verkehrsführung.

Diese beinhaltet im Übrigen noch ein weiteres Ärgernis: Das Rangieren der Autos aus der Garage oder der Hinterhof-Ausfahrt wird zur Herausforderung mit Unfall-Potenzial. „Das funktioniert nur, wenn eine zweite Person den fließenden Verkehr im Blick hat und beim Ausfahren mit Zeichen geben unterstützt.“ Wie eng es bei der Ausfahrt vom Hof wird, demonstriert Ralf Irlenbusch: Erst wenn er mit seinem Auto so weit vorfährt, dass ein Teil der Motorhaube schon auf die Fahrbahn ragt, kann er erkennen, ob sich von links ein Fahrzeug nähert.

Abhilfe könnte ein Spiegel schaffen – oder eine mobile Ampel mit einer Funkschaltung für die Anwohner. „Hier allerdings geben die Autobahn GmbH, der Landesbetrieb Straßen NRW und die Stadt Wermelskirchen die Zuständigkeit jeweils weiter“, erklärt Ralf Irlenbusch. Sein Firmenauto hat er schon gar nicht mehr im Hof geparkt – weil er zum einen ohnehin kaum aus der Einfahrt kommt und zum anderen, weil er sonst nach Wermelskirchen die Umleitung über Unterburg beziehungsweise Pohlhausen und Preyersmühle fahren müsste.

Die Ausfahrt vom Hof ist nur mit Rangieren und Hilfe einer zweiten Person möglich. Foto: Guido Radtke